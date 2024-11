Pecco Bagnaia vince la Sprint del GP Solidarietà

TORINO – Pecco Bagnaia ha dimostrato ancora una volta di essere in una forma smagliante, scattando alla grande al via e prendendo immediatamente il comando della gara.

La sua abilità nel dettare il ritmo non ha lasciato spazio agli avversari, permettendogli di portare a casa il settimo sigillo stagionale. La vittoria del sabato non solo conferma la sua superiorità, ma gli regala anche ‘tempi supplementari’ in vista della decisiva battaglia del mondiale MotoGP.

Martin ha cercato di mettere pressione a Bagnaia sin dai primi giri, con una staccata aggressiva alla prima curva, ma si è trovato presto a dover gestire la minaccia di Bastianini. L’esperto pilota ha messo in difficoltà Martin, rendendo la corsa ancora più avvincente e imprevedibile. Con il mondiale che si gioca domenica, la tensione è palpabile e tutti gli occhi saranno puntati sui tre protagonisti, mentre la sfida finale si prepara a svelare chi conquisterà il titolo.

