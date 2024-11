Torino Sud: un nuovo inizio per la Salute e la Scienza

TORINO – Venerdì prossimo, il Comune di Torino e la Regione Piemonte si riuniranno per discutere delle nuove dinamiche viabilistiche intorno a piazza Piemonte, cuore pulsante del progetto del Parco della Salute e della Scienza. Questo ambizioso intervento, che prevede la creazione di un complesso ospedaliero all’avanguardia, si compone di 611 milioni di euro di investimenti e si estende su una superficie di ben 140 mila metri quadrati. Con oltre mille posti letto e un’architettura caratterizzata da torri alte al massimo dodici piani, il nuovo ospedale si preannuncia come una delle opere di edilizia sanitaria più rilevanti del Piemonte degli ultimi due secoli.

Nel corso dell’incontro di oggi, tenutosi presso la Prefettura di Torino, il Consorzio Sis ha presentato i dettagli del progetto che ridisegnerà non solo la funzionalità dell’area ma anche il suo skyline. Il nuovo complesso sarà composto da diverse aree, tra cui un’area dedicata all’emergenza-urgenza, un’area della ricerca e un’area per la formazione, affiancate a spazi per degenze ordinarie e servizi di diagnosi e cura diurna.

