Carambola con la macchina e viene sbalzato fuori: grave 41enne di Asti

CAMAGNA – Un uomo di 41 anni di Asti è rimasto coinvolto in un incidente sulla strada provinciale per Casale Monferrato al bivio per Camagna nell’Alessandrino. Mentre procedeva sulla provinciale nella giornata di ieri, sabato 16 novembre, h aperso il controllo dell’auto ed è finito fuori strada ribaltandosi ripetutamente nei campi fino ad essere sbalzato fuori dall’abitacolo.

Le sue condizioni sono apparse subito gravi, per cui è stato trasportato all’ospedale di Alessandria con l’elicottero. Il veicolo è stato sequestrato dai Carabinieri che indagano sulle cause e sulla dinamica dell’incidente.

Immagine di repertorio

