Sapreste dire in quale Museo di Torino c’è l’Aula del Tempio? All’Eredità non lo sapevano

TORINO – Una domanda da 30.000 euro all’Eredità, programma su Rai Uno condotto da Marco Liorni, nella puntata andata in onda ieri, sabato 16 novembre, chiedeva ai concorrenti in quale Museo di Torino si trova l’Aula del Tempio. Quattro le opzioni e sicuramente più di un torinese da casa sapeva la risposta, ma purtroppo i concorrenti in studio, hanno ammesso di non aver mai visitato Torino e quindi di tirare a indovinare.

Le quattro opzioni tra cui scegliere erano Il Museo dell’Automobile, il Museo Egizio, il Museo Nazionale del Cinema e il Museo della Sindone.

Tre concorrenti hanno scelto tutti gli altri musei, arrivato il turno di Margherita non era rimasta che l’opzione Museo Nazionale del Cinema. Infatti, nella sala centrale della Mole Antonelliana è presente l’ascensore panoramico che porta al tempietto, da qui il nome dell’Aula del Tempio, ricordando anche che il simbolo di Torino era in origine una sinagoga.

