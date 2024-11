Collegno: violano l’area di cantiere e causano migliaia di euro di danni

COLLEGNO – I lavori di rifacimento stradale in Via Martiri XXX Aprile, davanti al portale dello Juvarra, subiranno un ritardo a causa di un episodio di vandalismo che ha coinvolto il cantiere. Durante il fine settimana, alcuni automobilisti hanno volontariamente rimosso le limitazioni imposte, danneggiando l’area interessata dai lavori. La conclusione dell’intervento, inizialmente prevista per martedì 19 novembre, è stata posticipata a lunedì 25 novembre, condizioni meteorologiche permettendo.

Indagini in corso per individuare i responsabili

La Polizia Municipale sta esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona per identificare i veicoli che hanno forzato il blocco. Gli automobilisti responsabili potrebbero essere chiamati a rispondere del danno causato, che ha comportato ulteriori costi per migliaia di euro e disagi per l’intera comunità.

Modifiche alla viabilità

Nel frattempo, la chiusura di Via Martiri XXX Aprile è stata prorogata in entrambi i sensi di marcia. Per limitare i disagi, il traffico sarà deviato secondo le seguenti modalità:

I veicoli diretti verso il Centro Storico saranno indirizzati su via Alessandro di Collegno .

saranno indirizzati su . Per chi procede nella direzione opposta, sarà possibile percorrere Via Martiri solo fino a via Tampellini, con deviazioni segnalate già all’altezza del semaforo di Via Del Brucco e all’intersezione Tampellini/Martiri per reindirizzare il traffico su Corso Pastrengo.

Il sindaco: “Non tollereremo comportamenti del genere”

Il sindaco Matteo Cavallone non ha nascosto il proprio disappunto:

“Cercheremo in tutti i modi di risalire agli autori di questo mezzo disastro e faremo in modo che non rimangano impuniti. Questo non rispetto delle regole creerà ulteriori disagi che tutti noi avremmo volentieri evitato.”

Il primo cittadino ha poi sottolineato l’impegno dell’amministrazione comunale nella riqualificazione della città, con particolare attenzione alla manutenzione delle strade:

“Questa Amministrazione sta investendo molto sulla riqualificazione cittadina, a cominciare dalle nostre strade che necessitavano di importanti interventi. Nel prossimo bilancio 2025 verranno stanziati circa 550 mila euro per ulteriori lavori di sistemazione.”

Disagi evitabili, ma lavori necessari

La proroga dei lavori in Via Martiri XXX Aprile rappresenta un imprevisto che coinvolge residenti e automobilisti, ma il Comune ribadisce l’importanza dell’intervento per migliorare la viabilità e garantire strade più sicure. I cittadini sono invitati a prestare attenzione alle deviazioni e a collaborare per ridurre l’impatto dei disagi.

