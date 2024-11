Le truffe su Whatsapp che partono da un mi dispiace disturbarti da prefissi *91

Se vi capita di ricevere un inatteso messaggio da un numero di cellulare con prefisso di solito +91, ma non solo, e un testo in italiano molto semplice del tipo “Ciao! Mi dispiace disturbarla! Posso avere un po’ del tuo tempo per un po’?” associata a una foto di un account con un giovane, forse indiano o pachistano, non vi spaventate, ma prestate molta attenzione.

Rispondere a questi messaggi significa cadere in una trappola che può avere vari obiettivi: truffe romantiche, proposte di investimento fraudolente o estorsioni sessuali. Si tratta di esche gettate per attirare vittime.

Le truffe romantiche colpiscono uomini o donne di una certa età, sfruttando i loro sentimenti e possono estorcere ingenti somme di denaro. Nelle estorsioni sessuali i tempi sono molto rapidi: bastano pochi giorni per instaurare un rapporto di confidenza e scambiarsi materiale intimo.

La merce più venduta sul dark web sono i dati personali. Spesso questi dati, inclusi numeri di telefono, provengono da furti informatici ai danni di aziende medio-piccole.

Dietro queste truffe si nascondono organizzazioni strutturate che si trovano all’estero. Che fare se ricevere un messaggio del genere ? Bloccare o segnalare il numero è il primo necessario passo passo. Poi in casi piú complessi conviene contattare il Commissariato di Polizia Postale online all’indirizzo www.commissariatodips.it.

Spesso i truffatori sono nelle famigerate scam city in cui si lavoroa in modo industriale sulle truffe online. Le scam city sono create e governate da organizzazioni criminali o milizie locali che le utilizzano come principale fonte di profitto con vere strutture tipo call center.

