Val Grande: escursionista disperso, ricerche in corso

VAL GRANDE – Dall’alba di stamattina, lunedì 18 novembre sono partite le ricerche di un uomo disperso nel Parco Nazionale della Val Grande nel VCO. L’escursionista, un 66enne di Varese, non è rientrato in serata a casa facendo partire l’allarme per i soccorsi. La sorella avrebbe trovato in casa un biglietto con le indicazioni sul percorso che avrebbe intrapreso in compagnia del cane.

Il soccorso alpino civile insieme al Sagf, ai vigili del fuoco, ai carabinieri forestali e alla protezione civile stanno quindi ripercorrendo la via indicata da Cicogna verso la zona di Cima Sasso e Bocchetta Campo, ma neanche i sorvoli hanno prodotto risultati finora. Non resta che che volare con l’elicottero tra Cima Sasso e Bocchetta Campo per sperare di trovarlo ancora vivo.

