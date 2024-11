Verso il tutto esaurito per la partita di rugby di sabato 23 novembre fra Italia e All Blacks a Torino

Torino è pronta a ospitare uno degli eventi sportivi più attesi dell’anno: la sfida tra Italia e All Blacks in programma

sabato 23 novembre all’ Allianz Stadium. Si tratta del test-match conclusivo delle Vittoria Assicurazioni Autumn Nations Series dell’Italia di Gonzalo Quesada dopo le partite di sabato 9 novembre ad Udine contro l’Argentina e di domenica 17 novembre a Genova contro la Georgia.

I biglietti disponibili per la partita sono oramai molto pochi e si sta per arrivare al tutto esaurito. L’ultima partita dell’Italia contro la Georgia giocata a Genova si è conclusa con un successo in rimonta per gli azzurri che hanno prevalso allo stadio di Marassi per 20-17.

Gli All Blacks, icona mondiale del rugby, sono noti non solo per il loro gioco spettacolare, ma anche per il famoso rituale della haka, una danza maori che carica la squadra e incanta il pubblico. Per l’Italia, affrontare una squadra di tale prestigio rappresenta un test cruciale per misurare il proprio livello e continuare il percorso di crescita in vista dei prossimi impegni internazionali.

La scelta di Torino come sede di questo grande evento non è casuale. La città, con la sua tradizione sportiva è pronta a trasformarsi in un luogo di festa per tifosi e famiglie. Gli organizzatori prevedono uno stadio della Juventu gremito al massimo, con spettatori provenienti da tutta Italia e anche dall’estero, pronti a vivere una serata di sport, spettacolo e intensità.

La partita Italia-All Blacks non è solo sport, ma anche un’occasione per promuovere i valori del rugby: rispetto, inclusione e solidarietà. In città, sono previsti eventi collaterali, come incontri con giocatori, workshop e attività per avvicinare i più giovani a questo sport.

