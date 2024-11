A Torino 50 università del mondo si presentano agli studenti

TORINO – Le Università più importanti del mondo si presentano a Torino. Di fronte a un panorama accademico sempre più ampio, con migliaia di corsi e indirizzi tra cui scegliere, orientarsi nella scelta del Paese e dell’università migliore può risultare complesso e richiedere mesi di preparazione e riflessione.

Per questo e per risolvere i tanti dubbi di studenti e famiglie, WINS – World International School of Torino – organizza la University Fair, un evento dal respiro internazionale in programma sabato 23 novembre 2024.

Una giornata dedicata all’orientamento universitario con oltre 50 università provenienti da tutto il mondo, dal Regno Unito alla Spagna, dagli Stati Uniti all’Olanda, per esplorare i programmi formativi e ottenere informazioni su percorsi accademici, requisiti di ammissione, modalità di iscrizione e opportunità di borse di studio. Studenti e famiglie avranno la possibilità di confrontarsi direttamente con i delegati delle università presenti.

L’evento è aperto a tutti e in particolar modo è rivolto agli studenti del terzo, quarto e quinto anno delle scuole superiori. Sono invitati a partecipare anche gli studenti che hanno già completato un primo percorso universitario e sono interessati a opportunità all’estero, come master o specializzazioni.

Il programma della giornata

Durante la giornata, sono previste due sessioni informative: la prima in programma alle ore 11:00, la seconda alle ore 14:00. Tra i temi trattati ci saranno le differenze tra personal statement britannico, college essay americano e motivational letter europea, e una panoramica sui test di ammissione come SAT, ACT, UCAT e BMAT.

L’evento è organizzato in collaborazione con Valdo Academics, il cui team di advisor sarà a disposizione dei partecipanti per fornire suggerimenti utili per le application universitarie.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Vittoria International School, dove venerdì 22 novembre, presso la sede di via delle Rosine 14 a Torino, gli studenti avranno la possibilità di partecipare a workshop riguardo i corsi universitari, le varie scadenze e i requisiti per la presentazione della propria application.

La partecipazione all’evento è gratuita, previa registrazione online. Per tutta la giornata sarà inoltre attivo un servizio navetta gratuito da e per il centro di Torino.

Per registrarsi e ottenere maggiori informazioni sul programma, è possibile visitare il sito.

