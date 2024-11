Dove avvengono più incendi in Piemonte? Tre grafici per capirlo

TORINO – La provincia di Torino è in assoluto la prima in Piemonte per numero di incendi e per superfici danneggiate dalle fiamme. É di questa mattina la notizia dell’ennesimo rogo sviluppato nel cortile di un condominio di Via Lancia a Torino, che ha distrutto tre auto e danneggiato gli infissi dello stabile.

Vediamo cosa dicono i dati messi a disposizione dalla Regione Piemonte in materia di incendi.

La superficie

Torino è prima in classifica per superfici danneggiate dagli incendi, di qualsiasi tipo. Seguono Biella e Vco al secondo e terzo posto.

Ma il torinese è anche primo per incendi “di interfaccia”, ovvero “che interessano aree di interfaccia urbano-rurale, ossia il luogo dove l’area naturale e quella urbano-rurale si incontrano”.

Gli incendi boschivi

Sempre Torino figura come provincia colpita dal maggior numero di incendi avvenuti nei boschi, come mostra questo grafico.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese