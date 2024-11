Finto medico chiede dei soldi per tornare in Italia, una biellese abbocca, ma la dipendente della banca riconosce la truffa

BIELLA – Una lavoratrice di turno questa mattina presso uno sportello bancario di Candelo (Biella) ha sventato un tentativo di truffa in cui stava per cadere una cliente.

La donna si è presentata in banca chiedendo di effettuare un bonifico su un conto estero con base in Medio Oriente. La dipendente, vedendola in stato confusionale, ha effettuato alcune verifiche e le ha avanzato delle domande. É venuto fuori che era stata contattata da un uomo che diceva di essere un medico italiano rimasto bloccato in Iraq senza soldi. La sportellista ha contattato i carabinieri, che hanno appurato la truffa, scoraggiato la donna dall’effettuare il bonifico e avviato le indagini.

