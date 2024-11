Giovedì potrebbe arrivare la prima neve in pianura in Piemonte

TORINO – Giovedì 21 novembre potrebbe essere il giorno della neve. Le prime spruzzate bianche potrebbero infatti arrivare anche a quote pianeggianti. Secondo Arpa il progressivo avvicinarsi di una profonda depressione dalla penisola scandinava verso l’Europa centrale porterà ad un graduale aumento della nuvolosità, che dapprima sarà alta e stratiforme. Associato alla depressione un nucleo di aria fredda entrerà sulle Alpi causando un progressivo e cospicuo calo delle temperature e dello zero termico.

L’ingresso del fronte freddo si avrà tra oggi e mercoledì, e porterà le prime nevicate che interesseranno soprattutto il lato nord alpino e le alte valli tra Alpi Cozie settentrionali e Lepontine. Successivamente la formazione di un minimo a sud delle Alpi convoglierà intensi flussi occidentali ed estese condizioni di foehn nella giornata di mercoledì, che seccherà l’atmosfera e favorirà il successivo calo dello zero termico fino a quote collinari giovedì, quando saranno attese nuove precipitazioni anche nevose fino in pianura.

In particolare giovedì sono attese dal mattino nevicate deboli sulle aree alpine occidentali in progressiva estensione a tutta la regione con neve mista a pioggia fin in pianura nel pomeriggio. Intensificazione delle nevicate tra Alpi Cozie e Lepontine nel pomeriggio. Quota neve in calo fino a 200-400 m.

Insomma a Biella, Novara, ma anche Alessandria, Asti, Cuneo e perfino Torino un po’ di neve potrebbe arrivare.

