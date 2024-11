Incendio in un’azienda di materiale plastico a Volpiano, distrutto anche il capannone adiacente

VOLPIANO – Un violento incendio si è sviluppato questa notte alla V.D.K. di via Torino a Volpiano. Il capannone dell’azienda che produce materie plastiche ha preso fuoco intorno alle 3.30 e le fiamme si sono estese anche al capannone adiacente, che appartiene alla Delia Trasporti, dove è crollata la copertura.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno impiegato ore per avere la meglio sulle fiamme. I capannoni delle due aziende sono al momento inagibili. Si indaga per scoprire le cause dell’incendio, che non sarebbe di origine dolosa. Le aziende erano chiuse e non ci sono feriti.

