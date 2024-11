Ritrovata a Torino Miriam, non si era mai mossa dal quartiere

TORINO – E’ stata ritrovata dai carabinieri Miriam Gnomi, la donna di 30 anni di cui si erano perse le tracce da una settimana. Era staa la madre a lanciare l’apello sui social e ad allertare le forze dell’ordine.

Miriam era scomparsa giovedì scorso in via Monte Rosa mentre era con la madre. Ora è stata ritrovata vicino ad un supermercato in barria di Milano. Non si è mai mossa dal quartiere.

