Miriam Gnoni potrebbe essersi allontanata volontariamente: si cerca ancora la 30enne di Torino

TORINO – Si cerca da giovedì scorso Miriam Gnoni, 30 enne di Torino, che probabilmente si è allontanata volontariamente dopo una visita dentistica dalla madre. Miriam è in cura per problemi psichiatrici e da un anno vive in una struttura protetta a San Maurizio Canavese, da cui aveva manifestato già la volontà di allontanarsi per tornare a casa.

Giovedì si trovava in via Monte Rosa in Barriera di Milano intorno all’una e mezza, e con la madre Laura Montemurro stava uscendo da uno studio medico dentistico quando di lei si sono perse le tracce.

La madre fa appello per ritrovarla anche perché ha bisogno di prendere le sue medicine. Miriam Gnoni è alta 1,62 m occhi azzurri capelli castani mossi. Al momento della scomparsa indossava un giubbotto nero e un paio di pantaloni verde militare.

Chiunque abbia notizie della donna può contattare i carabinieri.

Aggiornamento: Miriam è stata ritrovata e sta bene.

