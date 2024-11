Alberto Angela al Museo Egizio di Torino: è come prendere un aereo che fa un viaggio nel tempo

TORINO – “Tornare al Museo Egizio di Torino è come prendere un aereo che fa un viaggio nel tempo: custodisce delle meraviglie assolute, come la tomba di Kha e Merit, unica per la sua integrità”. E’ quanto ha scritto oggi sui suoi social Alberto Angela, che era presente a Torino alla festa per i 200 anni del Museo Egizio (insieme al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella).

“Rimango, però, sempre colpito dai piccoli reperti che raccontano la vita quotidiana degli uomini e delle donne dell’epoca e una cultura diversa dalla nostra. – ha aggiunto – È un luogo incredibile che riesce sempre a stupirti ogni volta che ci torni.

La collezione di prim’ordine di cui dispone permette di seguire un percorso divulgativo e di ricerca per scoprire, anche grazie alla tecnologia, nuovi dettagli di una delle civiltà più affascinanti della storia dell’essere umano”.

Il divulgatore scientifico ha poi voluto complimentarsi con il direttore Greco e la Presidente Christillin (confermata proprio oggi): il Museo Egizio è “un’eccellenza del settore che, grazie al Direttore Christian Greco e alla Presidenza di Evelina Christillin, è oggi una delle perle museali di Torino e di tutto il nostro Paese”.

E naturlamente l’elogio del museo si chiude con l’invito a visitarlo: “Se non lo avete ancora visitato, vi invito assolutamente ad andarci”

