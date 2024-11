Tamponamento a catena sull’A4: tre feriti, gravi condizioni per un uomo

TORINO – Un tamponamento a catena ha coinvolto cinque veicoli lungo l’autostrada A4 Torino-Trieste, nel territorio di Settimo Torinese, nella mattinata di oggi, mercoledì 20 novembre. Intorno alle 8.30, un camion, due automobili e due furgoni si sono scontrati mentre viaggiavano in direzione di Torino.

Tre persone sono rimaste ferite: due di esse, trasportate in codice giallo, sono state portate all’ospedale Maria Vittoria, mentre un uomo, in codice rosso, è stato condotto in gravi condizioni al San Giovanni Bosco di Torino.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Novara, ausiliari Satap e i vigili del fuoco di Torino Stura.

La collisione ha provocato code chilometriche, con traffico congestionato che si estende fino a Chivasso, creando disagi notevoli per gli automobilisti.

Proseguono nel frattempo, gli accertamenti per chiarire la dinamica del sinistro.

