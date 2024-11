Molesta una ragazza, insulta il capotreno e gli agenti: arrestato ad Alessandria

ALESSANDRIA – Arrestato un 22enne dalla polizia di Alessandria dopo aver minacciato e insultato il capotreno e gli agenti. I fatti sono risalenti al 15 novembre ma sono stati resi noti solo ora.

La Polfer di Torino aveva informato la Questura di Alessandria di un ragazzo che aveva molestato una ragazza a bordo di un treno fermo in stazione. Le volanti della polizia l’hanno poi individuato per svolgere degli accertamenti.

Risulta che il ragazzo fosse già noto per atteggiamenti del genere, con una denuncia per fatti simili risalente a pochi giorni prima dell’avvenimento.

Il 22enne si trova ora in arresto per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, falsa attestazione. Inoltre, è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio e oltraggio a pubblico ufficiale.

