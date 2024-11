Bimba di 10 mesi annegata nella vasca da bagno nel Canavese

CANAVESE – Una bambina di soli 10 mesi è annegata in una vasca da bagno nel Canavese. L’episodio è avvenuto nella mattinata di ieri.

Secondo le prime ricostruzioni, la madre della piccola avrebbe lasciato la stanza per pochi secondi. Al suo ritorno, la figlia era priva di sensi nell’acqua. Nonostante i tentativi di rianimazione, per la neonata non c’è stato nulla da fare.

Subito dopo l’accaduto, la madre della bimba, in preda a un grave stato di shock e disperazione, ha tentato di togliersi la vita. Fortunatamente, è stata soccorsa in tempo e ora è stata trasferita in un ospedale dove riceverà il supporto necessario.

Gli investigatori stanno cercando di chiarire i dettagli e le circostanze di ciò che è accaduto, con l’obiettivo di comprendere meglio la dinamica dell’incidente.

