Incidente a Torino: scontro tra due auto in Corso Peschiera

TORINO – Nella notte di ieri, poco dopo l’una, si è verificato un grave incidente stradale all’incrocio tra corso Peschiera e corso Trapani, a Torino. Due auto, una Dacia e una Golf, si sono scontrate, provocando il ribaltamento di una delle vetture in mezzo alla carreggiata. L’impatto ha attirato l’attenzione immediata degli agenti della polizia locale e dei sanitari del 118, che sono accorsi sul luogo dell’incidente per prestare soccorso.

Fortunatamente, le due persone coinvolte nell’incidente hanno riportato ferite non gravi e sono state trasportate all’ospedale Martini di Torino per le cure necessarie. Gli agenti di polizia hanno avviato un’indagine per chiarire le cause dello scontro.

