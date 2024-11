Lara Colturi: la giovane promessa piemontese dello slalom conquista il podio a Gurgl

TORINO – Un sogno che diventa realtà per Lara Colturi, che a soli 18 anni e con una prestazione straordinaria nello slalom di Gurgl, conquista il suo primo podio in carriera. Con il pettorale numero 27, la giovane sciatrice piemontese, figlia dell’olimpionica Daniela Ceccarelli, ha dimostrato un talento straordinario, risalendo ben due posizioni nella seconda manche e chiudendo a soli 55 centesimi dalla statunitense Mikaela Shiffrin, che ha ottenuto la sua 99ª vittoria in Coppa del Mondo.

Dopo una prima manche in quarta posizione, Colturi ha sfoderato una prestazione eccezionale da vera campionessa, mostrando grande carisma e tecnicismo. Sul podio con lei c’è anche la svizzera Camille Rast, che si piazza terza, mentre Wendy Holdener e Lena Duerr chiudono rispettivamente quarta e quinta. Per Lara, questo successo rappresenta un importante passo avanti nella sua carriera, avvenuto dopo la scelta strategica di gareggiare per l’Albania, decidendo così di anticipare i tempi del suo esordio nel circuito mondiale.

Dopo la qualificazione per la seconda manche con il 64 Giorgia Collomb è squalificata nella seconda dopo aver saltato l’ultima porta. Fuori anche Lara Della Mea dopo l’otitmo decimo posto della prima manche. In classifica Martina Peterlini risale al 20° posto (a 3″13) davanti a Beatrice Sola (21ª a 3″17).

Domani a Gurgl è in programma uno slalom maschile.

