Un tributo al Museo Egizio di Torino con un francobollo

TORINO – In occasione del bicentenario della fondazione del Museo Egizio di Torino, è stato lanciato un francobollo speciale, valido per la posta ordinaria spedita in Europa e nel bacino del Mediterraneo.

La vignetta, realizzata da Marco Nicolosino nel 1832 circa, raffigura il primo allestimento della celebre collezione Drovetti, un capolavoro che racconta la ricca storia dell’arte e della cultura egiziana.

Nel bollettino di accompagnamento all’emissione, il presidente Evelina Christillin e il direttore Christian Greco sottolineano l’importanza di questo ente, ospitato in un suggestivo palazzo barocco nel cuore di Torino, che rappresenta il museo egizio più antico del mondo.

