ALESSANDRIA – Nella serata di oggi (domenica 24 novembre) tre auto si sono scontrate in via Giordano Umberto ad Alessandria e nello scontro sono rimaste ferite sei persone. Tra queste c’è anche un ragazzo di 20 anni che è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso. Gli altri feriti sono ricoverati al Santi Antonio e Biagio e all’ospedale di Asti.

