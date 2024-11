Nulla da fare per il Torino: 1-1 con il Monza, continua la contestazione degli ultras contro Cairo

TORINO – Si è da poco conclusa la partita giocata allo Stadio Olimpico “Grande Torino”, che ha visto la squadra di casa affrontare il Monza. Nulla da fare per i granata che, dopo sei partite perse, anche oggi chiudono con un pareggio: 1-1 è il risultato finale dopo i tre minuti di recupero.

Quella di oggi era una sfida di per sé decisiva e fondamentale per risalire la classifica, ma l’unica rete del momentaneo vantaggio è stata quella di Masina al 59’. A seguito dei risultati deludenti delle ultime performance, questa mattina i tifosi granata si erano dati appuntamento sotto la curva Maratona per una nuova contestazione contro il presidente Cairo. Già tre mesi fa, 10mila persone avevano sfilato dal Filadelfia allo stadio Grande Torino prima della sfida contro l’Atalanta.

