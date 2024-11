Sharon Stone annuncia che il prossimo anno allestirà una propria mostra d’arte a Torino

TORINO – Nel corso della conferenza stampa tenutasi presso l’auditorium della Cavallerizza, nell’ambito del Torino Film Festival, la star di Hollywood Sharon Stone ha dichiarato che il prossimo novembre vorrebbe tornare in città per allestire una propria mostra d’arte.

Come riportato da ANSA, l’attrice ha detto ai microfoni che «Torino è una città bellissima, ho girato molto. Tornerò a novembre del prossimo anno per una mia mostra». L’attrice, che venerdì ha sfilato sul red carpet e ha ricevuto la Stella della Mole, in città ha visitato soprattutto gallerie d’arte. Il prossimo anno in Italia, prima di arrivare nel capoluogo piemontese, le sue opere d’arte verranno esposte a Roma, all’Ara Pacis.

Parlando dei suoi tanti talenti e passioni, dalla recitazione alla pittura e ancora alla scrittura, Sharon Stone ha affermato che «Tutto può cambiare quando le persone si esprimono con la musica, la scrittura, la pittura e con qualsiasi altra forma d’arte. Anche il capitalismo potrebbe cambiare come è accaduto con le situazioni in passato. L’arte è l’unico modo che ci ha permesso di esprimerci in modo intelligente con grazia e senza violenza».

