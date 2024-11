Figc: l’ex Juve Alessandro Del Piero potrebbe diventare il nuovo presidente

TORINO – Manca ancora l’ufficialità, ma si fanno sempre più insistenti le voci che vorrebbero Alessandro Del Piero, ex Juventus e campione del mondo 2006 con la nazionale, pronto a far parte dei candidati per il ruolo di presidente della Figc, Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Il 3 febbraio la Federazione eleggerà il nuovo presidente e non è detto che Gabriele Gravina, attuale presidente, si ripresenti per il terzo mandato. Secondo quanto riporta la Repubblica, Del Piero sarebbe già stato avvicinato per sondarne un’eventuale disponibilità e lui avrebbe smentito alle persone più vicine di aver rifiutato la proposta.

Quindi la partita non è ancora chiusa, anzi, si apre sempre più questa nuova possibilità che certo farebbe contenti molti, soprattutto la Lega Serie A. Inoltre, secondo alcune indiscrezioni, a spingere per Del Piero sarebbe in particolare Claudio Lotito, uno dei nemici più accesi di Gravina.

Considerato come uno dei migliori giocatori italiani di tutti i tempi, nonché tra i più forti al mondo della propria generazione, l’ex attaccante della Juventus – il Capitano – ha da poco compiuto 50 anni.

