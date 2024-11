Alessandro Del Piero compie 50 anni, questa sera il derby della Mole

TORINO – Quella di oggi, 9 novembre, è una data importante, quasi storica: il giorno impresso nella memoria dei tifosi bianconeri da decenni, il giorno del compleanno della leggenda del calcio Alessandro Del Piero.

Considerato come uno dei migliori giocatori italiani di tutti i tempi, nonché tra i più forti al mondo della propria generazione, l’ex attaccante della Juventus – il Capitano – compie 50 anni.

Non solo, proprio questa sera la Juventus di Thiago Motta si prepara al derby della Mole contro il Torino, in programma alle ore 20:45 all’Allianz Stadium.

Tanti i messaggi di auguri arrivati all’ex calciatore, tra cui quelli immancabili del club bianconero che gli ha dedicato anche un ricordo speciale: una delle prodezze del numero 10, un gol al volo di tacco arrivato proprio contro il Torino nel novembre 2002.

Il Derby della Mole, con lo stadio “Delle Alpi” tutto esaurito e colorato dai tifosi granata, è una di quelle partite che la Juventus non può permettersi di sbagliare. Nonostante le difficoltà tecniche e mentali di giocare una gara in un contesto così particolare, i bianconeri sanno di avere molto da perdere in caso di passo falso e che il modo migliore per indirizzare la sfida è quello di schiacciare gli avversari dal fischio di inizio e di segnare il prima possibile.

Lo sa bene Pavel Nedved, che ci prova dopo pochi secondi sfiorando il palo alla destra della porta granata e viene incaricato poi, dopo sei minuti di gioco, di battere una punizione nei pressi dell’area di rigore avversaria.

Da quel tentativo non viene fuori una traiettoria come le altre, ma una parabola molto schiacciata sul primo palo, che supera la barriera ma non solleva in maniera efficace la palla che viaggia a mezz’aria. Provare a deviarla non è semplice, ci vuole un colpo di genio – soprattutto se il movimento è quello di “taglio” verso il primo palo.

Se ti chiami Alessandro Del Piero però riesci a vedere e intuire giocate che sfuggono agli altri 21 giocatori che condividono il campo con te: il Capitano d’istinto alza la gamba e va a colpire di tacco il pallone, rendendo imparabile il tiro e complicando la serata dei granata, che incassano poi il raddoppio firmato Marco Di Vaio già nel primo tempo, in un derby chiuso sullo 0-4 dalla Juventus con gol anche di Nedved e Davids.

Una serata trionfale, una delle centinaia nelle quali ha messo il suo zampino Del Piero – un giocatore, un capitano e un simbolo diverso dagli altri.