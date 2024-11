Oggi, 25 novembre, si aprono le iscrizioni per Just The Woman I Am 2025

TORINO – Lunedì 25 novembre, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, aprono ufficialmente le iscrizioni alla dodicesima edizione di JUST THE WOMAN I AM, l’evento che dal 2014, attraverso una corsa – camminata di 5 km aperta a tutt*, raccoglie i fondi per la ricerca universitaria sulla salute e sul cancro, promuove la prevenzione, i corretti stili di vita, l’inclusione e la parità di genere.

L’evento organizzato dal Centro Universitario Sportivo torinese in collaborazione con l’Università e il Politecnico di Torino tornerà per le vie del centro del capoluogo sabaudo venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 marzo 2025. Dal venerdì alla domenica in piazza San Carlo a Torino sarà possibile accedere alla PREVENZIONE IN PIAZZA: un evento nell’evento che accoglierà stand dedicati alle visite preventive gratuite, al counseling e alla presentazione delle associazioni no profit. Il Villaggio della Prevenzione è un’occasione di incontro, dialogo e festa tra il mondo accademico, l’eccellenza sanitaria italiana, i cittadini e le scuole.

Domenica 9 marzo prenderà il via da piazza Vittorio Veneto l’ormai celebre corsa – camminata di 5 km per le vie del centro città, un evento che ha risonanza nazionale e internazionale capace di unire i tanti cuori di JTWIA.

Come iscriversi? Come SINGOLO o come GRUPPO! I Gruppi sono, da sempre, il cuore della manifestazione, il modo migliore per sostenere ancora più fortemente la ricerca universitaria, perché trasformano la partecipazione alla #JTWIA in un’esperienza da condividere fin dal primo passo: quello dell’iscrizione! Scopri come su https://jtwia.org/iscrizioni/.

Per tutte le informazioni: iscrizioni@jtwia.org

