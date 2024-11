Torino Film Industry: dalla Regione 7 milioni per il 2025 alla produzione e 8 per le sale cinematografiche

TORINO – Con 7 milioni per l’anno 2025 alla produzione e 8 per le sale cinematografiche, arriva dalle istituzioni un ulteriore sostegno al cinema e audiovisivo internazionale in Piemonte, motore di sviluppo artistico ed economico.

Un contributo che arriva da Regione Piemonte, con l’impegno della Città di Torino per logistica e infrastrutture, della Fondazione Compagnia di San Paolo per il sostegno a scrittura e sviluppo e di Camera di commercio Torino per la promozione del territorio.

L’investimento di Regione Piemonte su cinema e audiovisivo

Sabato 23 novembre TFI Torino Film Industry, giunta alla settima edizione, ha ospitato all’interno dei Production Days l’appuntamento annuale dedicato al Sistema cinema piemontese e al ruolo delle istituzioni locali nel sostegno alla filiera del cinema e audiovisivo made in Piemonte: appuntamento organizzato da Film Commission Torino Piemonte per dare un aggiornamento sullo stato proponendo un confronto tra le istituzioni, la filiera e le associazioni, con una riflessione sul futuro prossimo dell’audiovisivo regionale anche alla luce dei mesi di criticità che hanno attraversato il settore a livello nazionale, dopo un periodo di forte crescita.

A partire da un’analisi più che positiva dell’industria piemontese – sempre più consolidata e strutturata grazie a una realtà unica in Italia che vede professionisti, imprese di produzione, service, un forte comparto di cinema di animazione e documentario, e ora anche strutture di post-produzione ed effetti speciali e studios all’avanguardia nel virtual set – la Regione Piemonte ha riconfermato ancora una volta il forte interesse ad investire sul comparto, riconoscendo al cinema e all’audiovisivo un fondamentale valore culturale ed al contempo industriale: un settore capace di generare crescita economica ed occupazionale sul territorio, in grado di ricoprire un ruolo primario nel panorama nazionale e attrarre film e capitali internazionali.

Proprio a fronte della recente contrattura produttiva che ha limitato la partenza di film e serie TV e ridimensionato le opportunità lavorative delle maestranze nel corso dell’anno, la Regione Piemonte ha deciso di incrementare le risorse a favore del comparto, aggiungendo per il 2025 ulteriori 3 milioni alla dotazione di 4 milioni del “Piemonte Film Tv Fund”: un rafforzamento che si tradurrà in 8-10 ulteriori progetti finanziati rispetto ai 13 del 2023.

Obiettivo principale dell’incremento straordinario del fondo è naturalmente quello di alimentare il meccanismo virtuoso di investimento sul territorio, permettendo ai vari attori della filiera di riavviare con forza il percorso di forte crescita che nel 2023 ha portato a Torino e in Piemonte 236 produzioni, 1.300 giorni di riprese con un impatto complessivo di 54 milioni di euro.

Oltre alla produzione, il piano regionale prevede un rafforzamento dei progetti a sostegno delle sale cinematografiche e del circuito culturale locale, integrati con la rete sviluppata da Film Commission Torino Piemonte, attraverso il bando “Valorizzazione a sale cinematografiche” a sostegno di AGIS Piemonte, Aiace Torino e Piemonte Movie.

