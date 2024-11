Quanti focolai di peste suina ci sono stati negli allevamenti in Piemonte

NOVARA – Con il nuovo caso di un cinghiale trovato positivo alla peste suina africana il totale dei positivi sui cinghiali sale a 1.698 casi: 1.033 in Liguria, 665 in Piemonte. La nuova positività è stata riscontrata in Piemonte in provincia di Alessandria a Sarezzano (tre in totale), che porta il totale dei casi in regione a 665.

Per quanto riguarda i cinghiali quindi la maggioranza dei casi è in Liguria, in particolare a Genova, dove i casi sono 264. Diverso il discorso se parliamo di allevamenti di suini. Da questo punto di vista la situazione è molto più pesante in Piemonte, dove sono già migliaia i maiali abbattuti. Ricordiamo infatti che se in un allevamento viene trovato un suini positivo, l’intero allevamento deve essere soppresso.

La situazione peggiore è nel novarese. Sono infatti due i casi di allevamenti contaminati a Trecate, uno a testa a Casalvolone, Castellazzo Novarese, Novara, San Pietro Mosezzo e Vinzaglio. Un caso si registra anche a Frassineto Po, nell’alessandrino, e l’ultimo a Lignana, nel vercellese. In totale i focolai di peste suina negli allevamenti del Piemonte sono ad oggi 9. Nessun caso invece in Liguria.

