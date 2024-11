Respire a Torino per FLIC, la più antica scuola di circo in Italia

TORINO – La FLIC Scuola di Circo di Torino, prima scuola professionale di circo contemporaneo in Italia curata dalla Reale Società Ginnastica, sta rinnovando il suo impegno verso la scena circense internazionale con la stagione CALEIDOSCOPIO 2024/2025. Nel corso di 22 anni, il centro di formazione e promozione circense ha costruito un vasto network di relazioni che l’hanno resa un punto di riferimento per il settore a livello internazionale.

L’8 dicembre 2024, alle ore 18:00 allo Spazio FLIC, la Stagione prosegue con “Respire”, acclamato spettacolo della compagnia Cie Circoncentrique. Creato da Alessandro Maida, ex allievo e diplomato della FLIC nel 2006, insieme a Maxime Pythoud, lo spettacolo è un capolavoro poetico e acrobatico che torna a Torino a dodici anni dalla sua rappresentazione alla FLIC, avvenuta nell’ottobre 2012.

Un viaggio poetico al ritmo del respiro

“Respire” è molto più di una performance circense: è un’avventura circolare che esplora il respiro come metafora della vita e del movimento. Alessandro Maida e Maxime Pythoud, con abilità tecnica e una grande dose di poesia, creano un universo intimo e sorprendente attraverso rotazioni, manipolazioni di lampade-oggetto e virtuosismi acrobatici con la Roue Cyr. Accompagnata dal pianista Mariano Ferrandez con musiche originali di Lea Petra, la performance si sviluppa in un vortice di emozioni che unisce umorismo, tecnica e sensibilità.

Alessandro Maida e il legame con la FLIC

Alessandro Maida è uno degli ex allievi più celebri della FLIC, dove si è diplomato nel 2006 prima di continuare la sua formazione presso l’Ecole Supérieure des Arts du Cirque (ESAC) di Bruxelles. Qui, insieme a Maxime Pythoud, ha sviluppato una forte complicità artistica, sperimentata per tre anni in numerosi progetti della scuola e culminata nella creazione di Respire, che ha debuttato nell’aprile 2011.

La prima rappresentazione di Respire presso la FLIC nel 2012 segnò un momento speciale per Maida, che tornava come artista professionista nel luogo in cui aveva mosso i primi passi. Ma il legame con la FLIC non si è mai interrotto: Maida ha collaborato con continuità con la scuola, conducendo numerosi stage formativi e firmando la regia di vari Circo in Pillole, progetti che vedono protagonisti gli studenti dei corsi professionali.

Oggi, dopo oltre 200 repliche in tutto il mondo, Respire torna nuovamente allo Spazio FLIC come parte del cartellone della Stagione CALEIDOSCOPIO.

Cie Circoncentrique: l’arte del movimento circolare

La Cie Circoncentrique, fondata da Alessandro Maida e Maxime Pythoud, ha saputo distinguersi per l’originalità e la qualità delle sue creazioni. Con sede a Nyon, in Svizzera, la compagnia è sostenuta da istituzioni come L’Elastique Cirque (CH) ed è riconosciuta a livello internazionale per le sue produzioni che combinano tecnica, poesia e innovazione.

CALEIDOSCOPIO

CALEIDOSCOPIO è il titolo della Stagione Spazio FLIC 2024/2025, un ricco cartellone di spettacoli circensi che la FLIC Scuola di Circo di Torino propone presso lo Spazio FLIC – Centro Internazionale per le Arti Circensi, con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Piemonte, della Fondazione Compagnia di San Paolo, sotto il patrocinio della Città di Torino e della Circoscrizione 6 – Barriera di Milano.

Dal 29 settembre al 20 dicembre, il Primo Tempo della kermesse prevede 7 spettacoli in 8 appuntamenti.

L’appuntamento seguente sarà il 15 dicembre con il Circo in Pillole “A little drama of mine” diretto dal coreografo e regista Piergiorgio Milano, altro eccellente ex allievo della FLIC.

Programma completo in www.flicscuolacirco.it

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese