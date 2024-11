Sinner, Berrettini, Vavassori e Bolelli giocano alla PS a Malaga, la foto virale

MALAGA – Un momento di svago nei giorni dell’altissima tensione sportiva della Coppa Davis o un ulteriore momento di integrazione tra le coppie? E’ diventata virale una foto che mostra la nazionale italiana di tennis in un momento di relax (o forse no?) in una camera d’albergo a Malaga.

Si vedono Sinner, Berrettini, Vavassori e Bolelli impegnati in una partita presumibilmente a FIFA 25 su una Playstation i cui cavi si aggrovigliano per terra.

E’ una foto molto naturale. I nostri tennisti campioni del mondo sono seduti sui lettini dei massaggiatori, tutti scalzi, tutti con l’espressione molto concentrata. Decisamente più divertita invece l’espressione dei loro tecnici che li osservano giocare.

L’ipotesi più probabile è che sia davvero un momento di relax nella settimana che ha portato alla conquista della Coppa Davis, ma se le coppie in campo fossero Sinner-Berrettini e Bolelli-Vavassori, ecco che allora un semplice gioco potrebbe diventare un ulteriore momento di integrazione e complicità tra le coppie.

