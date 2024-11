Torino, via Coazze verso la pedonalizzazione: approvato il progetto

TORINO – Questa mattina la Giunta comunale, su proposta dell’assessora alla Mobilità Chiara Foglietta, ha approvato il progetto di fattibilità tecnica per la riqualificazione di un’area di circa 1350 metri quadrati, di cui circa 1000 pedonali.

Così, dopo una lunga fase di sperimentazione durante la quale ha ospitato numerosi momenti conviviali, partite di ping-pong e di pallavolo, presentazioni di libri, rappresentazioni teatrali e corsi di ginnastica per bambini e adulti, la pedonalizzazione di via Coazze, nel tratto compreso tra le vie Saffi e Almese, fa un altro passo avanti.

I lavori

Il progetto nasce da una proposta presentata dai cittadini riuniti nell’associazione Piazzetta Verde e interessa il tratto di via Coazze compreso tra via Saffi e via Almese, l’adiacente giardino pubblico e la via Almese nel tratto compreso tra via Cialdini e via Coazze.

I lavori prevedono la sopraelevazione delle carreggiate dei tratti di via Coazze, già di fatto pedonale, e di via Almese per allinearle al giardino, così da rendere tutti gli spazi più facilmente fruibili dalle persone con difficoltà di deambulazione o con disabilità e altresì garantire il rallentamento del flusso veicolare in adiacenza all’area pedonale.

L’intervento non andrà a modificare l’attuale viabilità: da via Saffi, come già avviene, continuerà ad essere garantito l’accesso nel tratto pedonale di via Coazze ai mezzi di pronto intervento, soccorso e ad eventuali mezzi operativi.

L’area a giardino verrà leggermente ampliata verso via Cialdini e via Almese e ripavimentata con calcestruzzo drenante.

Carreggiate e marciapiedi verranno invece ripavimentati mediante la posa di masselli autobloccanti di calcestruzzo a pezzatura variabile con finitura tipo pietra naturale e inserti in cubetti di pietra ricostruita, a segnalare gli accessi al giardino e i punti “palco” fruibili in occasione di manifestazioni ed eventi

Ad arricchire le alberature già presenti nell’area verrà piantumato, all’intersezione tra le vie Cialdini, Saffi e Coazze, in prossimità dell’accesso principale all’area pedonale, un esemplare di ‘acero di Freeman’, più conosciuto come ‘Autumn Blaze’, mentre sul marciapiedi di via Almese verranno inseriti due esemplari di “Parrotia Persica”.

Panche in calcestruzzo, con finitura tipo granito bianco e sedute in parte rifinite con listelli di legno, verranno posizionate lungo il lato del giardino prospiciente la via Coazze, mentre internamente altre panche in legno andranno a sostituire quelle ora presenti. Come richiesto in fase di progettazione partecipata verrà altresì realizzato e posizionato lungo il perimetro un piccolo armadio metallico con la funzione di porta-sedie o di altri accessori occorrenti in occasione di eventi.

I portabici esistenti verranno in parte ricollocati sui marciapiedi delle vie Almese e Saffi.

La rete di raccolta delle acque meteoriche verrà adeguata alla nuova sistemazione e all’interno del giardino, presumibilmente sul lato di via Cialdini, verrà posizionata una fontanella tipo “Toret”.

L’obsoleto impianto di illuminazione pubblica presente verrà rimosso e sostituito da Iren con 3 pali da giardino dotati di lampade a Led in grado di garantire una migliore illuminazione e maggiore sicurezza. L’attuale illuminazione stradale rimarrà invece invariata. Internamente all’area a giardino verrà anche posizionata, da IRETI, una torretta per la fornitura di energia elettrica a cui allacciarsi in occasione di manifestazioni.

La cabina Telecom, presente sul lato di via Cialdini, che rientra in un progetto di trasformazione in cabina multimediale, verrà per il momento rimossa, così come verranno rimossi gli armadi di servizio atti a interconnettere la tratta telefonica e la bacheca per le affissioni pubblicitarie.

L’area verrà infine delimitata e protetta dalle fioriere già presenti in loco all’intersezione di via Coazze con via Almese, oltre che da transenne a croce di sant’Andrea e paletti dissuasori flessibili lungo la via Almese, garantendo così il transito pedonale.

L’importo per la realizzazione dei lavori, che si ipotizza possano partire nella prossima primavera e per i quali è prevista una durata di 7 mesi, è di 267mila e 684 euro.

Immagine di repertorio

