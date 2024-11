Cuneo: Fiorella Mannoia ha incontrato gli studenti del Conservatorio Ghedini

CUNEO – Fiorella Mannoia, una delle interpreti di maggior successo della musica leggera italiana, ha regalato un pomeriggio indimenticabile al Conservatorio di Cuneo.

Martedì 26 novembre la celebre cantante ha incontrato circa duecento studenti di musica del Ghedini e del Liceo Musicale Ego Bianchi, che hanno potuto rivolgerle domande, ascoltare aneddoti e curiosità sulla sua vita professionale, ricevendo stimoli e consigli su come impostare una carriera di studi che possa portarli a svolgere una professione nel mondo della musica.

Impegnata nel suo grande tour “Fiorella Sinfonica”, che l’ha vista esibirsi all’Auditorium del Lingotto di Torino nelle serate di lunedì 25 e martedì 26, Fiorella Mannoia si è ritagliata alcune ore per venire in visita a Cuneo, in un momento riservato agli studenti che rappresenta un vero e proprio unicum nel panorama nazionale. Con lei anche il marito Carlo Di Francesco, polistrumentista, arrangiatore e produttore che l’ha affiancata sul palco rispondendo a domande sulle produzioni musicali dell’artista e su come riesca a proporre sempre qualcosa di nuovo al pubblico.

L’incontro si è svolto nella cornice della Sala San Giovanni, in via Roma a Cuneo, in un’atmosfera intima e coinvolgente nella quale sono state tante le domande fatte dagli studenti, letteralmente entusiasti di questa opportunità resa possibile grazie al pianista Luca Scarpa, collaboratore di Fiorella Mannoia con cui si è esibito in circa mille concerti durante quindici anni di attività artistica e docente di Musica d’insieme Pop-Rock del Ghedini.

