Esercitazione congiunta Italia-Francia: test di emergenza nel traforo del Fréjus

PIEMONTE – Si è tenuta l’annuale esercitazione di emergenza tra Italia e Francia, coordinata dalla prefettura di Torino, per mettere alla prova il Piano di Soccorso Binazionale del traforo autostradale del Fréjus. Questo evento ha simulato un intervento in seguito a un incendio di un mezzo pesante, che ha portato a situazioni critiche, con veicoli bloccati e incidenti in diverse zone del tunnel.

Lo scenario, progettato in collaborazione con la prefettura della Savoia, ha visto la partecipazione attiva di oltre 200 persone tra soccorritori e volontari, con l’obiettivo di testare la reazione dei sistemi di emergenza e la gestione della crisi. Durante l’esercitazione, alcuni individui si sono diretti autonomamente verso i rami di uscita, mentre altri sono rimasti nei veicoli o, in alcuni casi, hanno simulato ferite in seguito a incidenti.

Le squadre di soccorso, tra cui vigili del fuoco e personale sanitario del 118, hanno gestito le operazioni di assistenza, concentrandosi sulle procedure di auto-evacuazione, sull’assistenza medica e sul coordinamento tra i servizi italiani e francesi.

