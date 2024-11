Infermiere aggredito nel pronto soccorso di Ciriè: le parole di Giuseppe Summa

CIRIE’ – Un nuovo grave episodio di aggressione ha colpito il personale dell’ASL TO4. Lunedì 25 novembre, un infermiere in servizio presso il triage dell’ospedale di Ciriè è stato colpito da un calcio in pieno addome mentre accompagnava un paziente noto alle forze dell’ordine in sala visita.

L’episodio è avvenuto in un momento già critico per il pronto soccorso di Ciriè, tanto che la settimana scorsa era stata redatta una segnalazione indirizzata ai vertici dell’ASL, evidenziando problematiche strutturali e organizzative che rendono l’operato del personale sempre più difficile e pericoloso.

“Abbiamo chiesto interventi urgenti, ma la risposta è stata il totale immobilismo”, ha dichiarato Giuseppe Summa. “Dai tavoli promessi e mai convocati, a quelli avviati ma poi abbandonati, la situazione non fa che peggiorare.”

