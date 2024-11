Partirà nei prossimi giorni la riqualificazione di via Romita a Torino

TORINO – Dopo una prima fase di sperimentazione e di adattamento della proposta, nei prossimi giorni inizierà il cantiere per la riqualificazione di via Romita, nel tratto davanti alla scuola IC Alvaro Gobetti, per rispondere alla necessità prioritaria di creare un luogo prevalentemente dedicato, in prossimità dell’accesso a chi si muove a piedi, in particolare bambini e bambine, alle scuole primaria, dell’infanzia e al nido.

Verrà ampliato il marciapiede creando una “piazza pedonale” di fronte all’ingresso da destinare ai più piccoli e ai loro genitori, ma anche quale punto di sosta, con sedute, aiuole e posteggi bici.

Nel progetto finale resterà consentito il passaggio dei veicoli a velocità moderata, garantita grazie agli attraversamenti rialzati, per preservare la sicurezza e la salute di tutte e tutti. Il cantiere sarà concluso entro dicembre.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese