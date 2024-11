L’ospedale di Verduno ospita il congresso “Uro-oncology fight club: dilemmas in uro-oncology”

VERDUNO – Il 5 e 6 dicembre 2024, l’Auditorium dell’Ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di Verduno ospiterà il prestigioso convegno medico intitolato “Uro-oncology fight club: dilemmas in uro-oncology”. L’evento, divenuto un appuntamento annuale atteso dalla comunità scientifica, si propone di affrontare le ultime evoluzioni nella gestione e nel trattamento delle neoplasie dell’apparato urinario, consolidando il ruolo di Verduno come polo di formazione e ricerca nel settore sanitario.

Un programma dedicato ai tumori dell’apparato urinario

Sotto la direzione scientifica della dottoressa Cinzia Ortega, responsabile della S.C. di Oncologia dell’ASL CN2, e del dottor Marcello Tucci, direttore della S.C. di Oncologia dell’ASL AT, il convegno offrirà un focus approfondito su patologie complesse come il carcinoma prostatico localizzato e metastatico, il carcinoma prostatico avanzato, i tumori uroteliali e i tumori renali. La discussione avverrà in un’ottica multidisciplinare, grazie alla partecipazione di eminenti clinici provenienti da tutta Italia. Tra i relatori ci saranno anche i professionisti dell’Ospedale di Verduno, contribuendo a valorizzare l’expertise locale.

Un evento formativo per la comunità scientifica

Il convegno, a carattere nazionale, sarà aperto a un massimo di 100 partecipanti e prevede la partecipazione gratuita per medici specialisti in Anatomia Patologica, Chirurgia Generale, Oncologia, Radiodiagnostica, Radioterapia, Urologia, oltre a medici di Medicina Interna e Generale, infermieri e biologi. L’evento è accreditato ECM, offrendo un’importante occasione di aggiornamento per i professionisti del settore. Gli interessati possono iscriversi attraverso il sito ufficiale: www.mb-meeting.com.

L’Ospedale Ferrero: un centro di eccellenza

L’Auditorium dell’Ospedale di Verduno continua a distinguersi non solo come luogo all’avanguardia per la diagnosi e la cura, ma anche come hub per la formazione medica. Grazie alla ciclica organizzazione di eventi come questo, il “Ferrero” rafforza il suo ruolo di riferimento nel panorama nazionale per la ricerca e l’aggiornamento scientifico, contribuendo a una medicina sempre più moderna e condivisa.

Il convegno rappresenta un’opportunità preziosa per approfondire i dilemmi dell’uro-oncologia e per favorire il confronto tra esperti, ribadendo l’importanza della multidisciplinarietà nella lotta contro le neoplasie.

