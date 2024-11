La procura di Cuneo indaga per corruzione elettorale Elisa Tarasco, ex candidata alle Regionali per FdI

CUNEO – C’è un’imprenditrice cuneese, Elisa Tarasco, che nelle scorse elezioni regionali era candidata per Fratelli d’Italia, indagata per voto di scambio. In breve, l’ex candidata nella circoscrizione di Cuneo avrebbe promesso buoni benzina in cambio di preferenze sulla schedina.

La storia

A scoprire la vicenda è stata la trasmissione d’inchiesta Report, in onda su Rai 3 e condotta da Sigfrido Ranucci. Alla redazione di Report, nelle scorse settimane, è arrivata la storia di una donna che sosteneva di aver ricevuto, a pochi giorni dalle elezioni, una busta con due buoni benzina da 50 euro ciascuno e alcuni manifesti elettorali con il nome di Tarasco. L’aggravante è che la ditta che compariva sui buoni era intestata al marito di Tarasco, di nome Gabriele Genre.

Report ha dedicato due puntate alla storia, mettendo in onda anche l’intervista alla donna che ha fatto venire a galla la vicenda. Ora la procura ha iscritto Tarasco e Genre nel registro degli indagati per il reato di corruzione elettorale, contestando loro l’articolo 416 ter del codice penale.

