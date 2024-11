Libri di tutti i tipi venduti al kg: da Combo, domenica 1 dicembre, arriva “Librokilo”

TORINO – Domenica 1 dicembre dalle 9 alle 19 a Torino, da Combo vicino a Porta Palazzo, ci sarà un appuntamento di Librokilo, il progetto che vende al kg libri usati.

Lo stand sarà pieno di libri chesaranno venbduti a 10 euro al kg. Per partecipare è necessaria l’iscrizione qui. Il progetto ha l’obiettivo di rimettere in circolo i titoli usciti dal mercato editoriale e di evitare lo spreco di carta e infatti si possono anche portare i propri libri da rimettere in circolo, per un massimo di 5 kg, così da contribuire attivamente ad un virtuoso riciclo. In cambio verrà consegnato un voucher da utilizzare il giorno stesso per l’acquisto di nuovi libri.

La grande novità di questa edizione natalizia sarà la esclusiva Blind Shopper , una selezione a sorpresa di un kg di libri selezionati sulla base di quattro diversi profili letterari e arricchiti da tanti gadget di Librokilo in edizione limitata. Un regalo perfetto per chi ama la lettura! Per contribuire con noi a ridurre ulteriormente lo spreco di plastica e carta, ricordati di portare con te una borsa così da evitare l’uso di sacchetti usa e getta per un acquisto ancora più sostenibile

