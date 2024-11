LEGO e Greg Goya insieme a Torino con un’installazione per raccontare l’importanza del gioco

TORINO – Quest’anno il Natale di LEGO Italia si colora di arte, creatività e un pizzico di magia. Il celebre brand danese ha deciso di unire il potere del gioco con quello delle storie, affidandosi a un volto d’eccezione: il torinese Greg Goya, icona della street art e autore delle celebri “Fast Art”.

L’appuntamento è per sabato 30 novembre alle ore 15, quando cittadini e turisti potranno ammirare e partecipare a una performance artistica unica in Piazza San Carlo. Al centro della scena, “EMERGENCY GAME”, un’installazione che invita tutti a riflettere sul tempo perduto dalle famiglie nella frenesia della vita quotidiana e sull’importanza del gioco come momento di connessione e creatività.

Giocare: un superpotere da riscoprire

Un recente studio del Gruppo LEGO ha evidenziato una realtà preoccupante: le famiglie dedicano sempre meno tempo al gioco condiviso. Eppure, secondo la ricerca, giocare insieme non solo rende più felici, ma stimola immaginazione, pensiero critico e capacità di risoluzione dei problemi.

Da qui nasce la campagna natalizia “Regala il superpotere del gioco”, un’iniziativa che LEGO Italia vuole rendere concreta anche attraverso l’arte. Greg Goya ha così progettato un’opera simbolica e accattivante: una grande cassetta d’emergenza, costruita con 3.000 mattoncini LEGO rossi, con la scritta “Break the glass if you want to play” (“Rompi il vetro se vuoi giocare”).

“Con ‘EMERGENCY GAME’ vogliamo portare un messaggio di leggerezza e connessione”, spiega l’artista. “Il gioco è un gesto semplice ma profondo, capace di regalare emozioni vere, dalla gioia allo stupore fino alla libertà di inventare nuovi mondi. Sono entusiasta di collaborare con LEGO Italia per invitare tutti a riscoprire il valore di questo momento unico. In fondo, che Natale sarebbe senza giocare?”.

Un gesto speciale per un’opera collettiva

Durante l’evento torinese, l’installazione si trasformerà in un’opera collettiva: i partecipanti saranno chiamati a compiere un gesto simbolico (ancora top secret) per contribuire al progetto artistico. L’opera finale sarà poi esposta al LEGO Certified Store di Via Roma, dove tutti potranno ammirarla per tutto il periodo delle festività.

Ma il viaggio di LEGO Italia non si ferma a Torino. Dopo Greg Goya, un secondo artista porterà la campagna nella capitale, coinvolgendo Roma in una nuova tappa all’insegna del gioco e della condivisione. I dettagli restano avvolti nel mistero, ma il messaggio è chiaro: ritrovare, tutti insieme, la magia del Natale attraverso la semplicità del giocare.

