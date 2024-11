Muore dopo 10 giorni Nicola D’Amicodatri, l’83enne investito da una automobile a Leini

TORINO – Purtroppo non c’è l’ha fatta Nicola D’Amicodatri, l’uomo di 83 anni che il 18 novembre è stato travolto da una automobile, una Lancia Musa, guidata da un giovane di Chivasso in via Volpiano a Leini. Il ragazzo si è subito fermato a prestare soccorso, ma le condizioni dell’anziano sono subito apparse gravi.

L’83enne è stato trasportato all’ospedale Giovanni Bosco di Torino. Qui è morto nella giornata di ieri, 10 giorni dopo l’incidente che gli è stato fatale: aveva riportato un brutto trauma cranico e toracico con danni al bacino e alla colonna vertebrale.

Ora, il giovane di 21 anni alla guida dell’automobile è stato denunciato per omicidio stradale. Indagano gli agenti della polizia locale.

