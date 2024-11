Barriera di Milano: un incendio mette fine all’occupazione abusiva di una casa

TORINO – Un incendio ha definitivamente messo fine all’occupazione abusiva di una casa del custode, situata al civico 31 di via Aosta, nel quartiere di Barriera di Milano. I residenti della zona hanno lanciato l’allerta dopo aver percepito un forte odore di fumo proveniente dallo stabile, dando così il via alle operazioni di soccorso.

Giunta in sopralluogo, Patrizia Alessi, consigliera di Fratelli d’Italia in sesta circoscrizione, ha commentato la situazione riscontrata: “Un odore infernale proveniva dall’interno. Qui erano accumulati materassi, masserie e cibo. Per fortuna, l’incendio è scoppiato nel pomeriggio; altrimenti, avrebbe potuto trasformarsi in una vera tragedia”.

Le fiamme, alimentate probabilmente dalla presenza di oggetti infiammabili e rifiuti accumulati all’interno dell’abitazione, hanno richiesto l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco.

Grazie alla prontezza dei soccorritori, le operazioni di spegnimento sono state completate. Tuttavia, le forze dell’ordine hanno deciso di apporre i sigilli all’alloggio coinvolto.

