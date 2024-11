L’8 dicembre a Torino torna il grande raduno dei Babbi Natale davanti all’ospedale Regina Margherita

TORINO – Tornano i Babbi Natale a Torino per i piccoli pazienti dell’ospedale pediatrico Regina Margherita. Il tradizionale appuntamento è giunto alla quattordicesima edizione. Una giornata capace di colorare di rosso le vie di Torino e regalare sorrisi ai bambini ricoverati.

Un evento che anno dopo anno è cresciuto, grazie alla Fondazione Forma, ed è diventato un momento irrinunciabile e sempre più partecipato. L’appuntamento è per domenica 8 dicembre e saranno tre le modalità di partecipazione.

Babbi Natale in bici

Ritrovo alle 9.30 in via Teofilo Rossi 2. Partenza alle ore 10 con tappa calda e golosa al Museo Archivio Reale Mutua; il percorso si presenta senza difficoltà e piatto, nessun gran premio della montagna, solo la salita conclusiva verso l’arrivo: il Regina Margherita. Potete iscrivervi anche online sul sito Torino Bike Experience.

Babbi Natale a Piedi

Per chi si muove a piedi la camminata di Natale parte dal Lingotto, attraversa l’iconica Pista 500 della Pinacoteca Agnelli e arriva nel cuore della festa, per salutare i bimbi del Regina.

Potete far parte della foto più alta del raduno: una marea di Babbi Natale a 28 metri di altezza.

Babbi Natale in moto

E poi c’è la tradizionale sfilata delle moto che si ritrovano alle 9 al Mobility Village di via Rondò Bernardo a Borgaretto. La donazione di 5 Euro permette di avere il ricco pacco gara e rappresenta un sostegno al progetto di realizzazione del nuovo reparto di Patologia Neonatale e della Prima Infanzia.

Tutte le informazioni sulla pagina Facebook della Fondazione Forma.

