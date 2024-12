A Biella nasce il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi

BIELLA – Sempre più Comuni della provincia di Biella stanno istituendo i Consigli Comunali delle Ragazze e dei Ragazzi. Dopo Candelo, Cavaglià, Cerrione, Ronco Biellese e Valdilana, anche Biella si prepara a eleggere il proprio. A supportare il capoluogo biellese in questa iniziativa, l’Associazione Cor et Amor, con la partecipazione dell’Associazione Insieme è di Più, sta portando avanti il progetto “Consigli Comunali delle Ragazze e dei Ragazzi… Spazio alla Gentilezza”, sostenuto dalla Regione Piemonte e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Lo scorso 13 novembre, il Consiglio Comunale di Biella, su proposta dell’Assessore all’Istruzione Livia Caldesi, ha approvato il regolamento che consentirà l’elezione del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, rendendo operativo il progetto. La definizione delle linee guida per il regolamento è avvenuta nel corso di un incontro estivo con le Dirigenti Scolastiche dei tre Istituti Comprensivi biellesi – Prof. Stefania Nuccio, Dott.ssa Lucia Azzolina, Dott.ssa Monica Pisu – l’Assessore Caldesi e il presidente di Cor et Amor, Prof. Luca Nardi. Successivamente, i collegi docenti hanno avuto la possibilità di integrarlo e approvarlo.

Le scuole partecipanti

Il regolamento prevede che a rappresentare i bambini e le bambine biellesi siano due eletti per ciascun plesso delle scuole primarie delle classi quarte e quinte aderenti. Le scuole che parteciperanno all’iniziativa sono: Villaggio Lamarmora, De Amicis, XXV Aprile, T.G. Cridis, Pietro Micca, Vandorno, Piazzo e Cossila San Giovanni. Altre scuole che desidereranno unirsi potranno farlo successivamente.

Il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, come negli altri Comuni della provincia, sarà seguito dalle scuole per garantire continuità e imparzialità all’iniziativa. Le attività del CCRR di Biella saranno coordinate da un gruppo di insegnanti rappresentanti dei vari Istituti: Monica Marucca per l’IC San Francesco, Pina Imbriaco per l’IC Biella 3, e Giorgia Aiazzone, con il supporto di Angela Giambirtone, per l’IC Biella 2.

Questo progetto permetterà di concretizzare l’insegnamento dell’educazione civica, promuovendo il protagonismo giovanile. La scorsa settimana gli insegnanti hanno fornito agli alunni strumenti utili per partecipare consapevolmente alle votazioni, che si terranno la prossima settimana.

I rappresentanti eletti, scelti attraverso le votazioni nelle classi, diventeranno i portavoce delle proposte sviluppate insieme ai compagni nei consigli comunali. Il CCRR offrirà loro l’opportunità di essere ascoltati dagli amministratori locali e di collaborare nella realizzazione delle loro idee.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese