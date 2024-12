75enne si ribalta con l’auto nei campi a Viguzzolo: inutili i soccorsi

VIGUZZOLO – Giuseppe Lucarno, 75enne residente a Viguzzolo è morto durante un incidente che ha visto la macchina che stava guidando ribaltarsi più volte nei campi. Sulla strada provinciale per Garbagna, nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 19, sono arrivati i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Dopo essere estratto dalla Ypsilon 10 l’uomo è stato consegnato ai sanitari, ma per lui non c’era più nulla da fare. Non si esclude che alla base ci sia un malore che ha causato l’incidente che l’ha lasciato senza scampo.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese