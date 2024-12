Al campione di Moto GP Pecco Bagnaia il premio di “Torinese dell’anno 2024”

TORINO – È andato a Francesco Bagnaia, Pecco, campione del mondo di motociclismo il premio di “Torinese dell’Anno 2024” della Camera di Commercio di Torino.

La premiazione si è svolta ieri mattina al Teatro Alfieri di Torino alla presenza del presidente della Camera di commercio di Torino Dario Gallina, del prefetto di Torino Donato Giovanni Cafagna, dell’assessore regionale Andrea Tronzano e della vicesindaca della Città di Torino Michela Favaro.

Il due volte campione del mondo di Moto GP è stato premiato quale “esempio di passione, tenacia e gestione della popolarità senza clamori, rimanendo legato al territorio di origine a cui dedica, con particolare sensibilità, gesti solidali concreti e molteplici occasioni di incontro”.

Sui social arrivano anche i complimenti del sindaco di Torino, Stefano Lo Russo

“Il Torinese dell’Anno” è Francesco Bagnaia, premiato questa mattina al Teatro Alfieri dalla Camera di commercio di Torino.

Dedizione, determinazione, etica del lavoro: valori propri anche della nostra Torino e che contraddistinguono il percorso che ha portato Bagnaia a diventare campione mondiale di motociclismo.

Sentire un campione come Bagnaia dire che, per lui “Torino è sempre rimasta casa” è un motivo d’orgoglio per la nostra città.

Complimenti Pecco, Torinese dell’Anno!