Da oggi stop alle carrozzerie Mirafiori, cassa integrazione fino all’8 gennaio: coinvolti 1.800 dipendenti

TORINO – Parte da oggi, 2 dicembre, fino al 17 dicembre, come da accordo siglato nelle scorse settimane in relazione alle festività di fine anno, la sospensione delle attività produttive relative alle carrozzerie a Mirafiori. Il motivo sarebbe, in particolare, l’assenza di ordini della 500 elettrica, l’unica vettura assemblata nell’impianto di Torino.

Scatta infatti – come annunciato nei giorni scorsi dall’azienda – la cassa integrazione, cui seguirà la chiusura collettiva dell’impianto dal 18 dicembre all’8 gennaio.

Lo stop della produzione interesserà 1.800 l dipendenti che lavorano sulle linee dei modelli 500 elettrica, Maserati GranTurismo e GranCabrio.

Come riporta Ansa, non sarà interessato quindi tutto il complesso che comprende cinque stabilimenti e uffici amministrativi di varie entità, con circa 13.000 persone. Lavoreranno regolarmente i dipendenti delle altre attività di manufacturing, della ricerca e sviluppo, del centro stile e degli uffici amministrativi, saranno in funzione la produzione di cambi elettrificati a doppia frizione (eDCT), il Plant di Economia Circolare e il Battery Technology Center. I lavoratori delle presse sono in cig tre giorni alla settimana.

Il 13 dicembre è previsto un incontro per prolungare i contratti di solidarietà che partono l’8 gennaio per le presse, la costruzione stampi delle carrozzerie di Mirafiori, la Pcma di San Benigno. A fine gennaio finiscono gli ammortizzatori sociali per i 250 dipendenti dell’ex reparto mascherine Covid di Mirafiori.

