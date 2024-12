Dopo le dimissioni di Tavares, Stellantis scivola in Piazza Affari

TORINO – L’addio di Tavares era nell’aria, certo, ma atteso al termine del contratto, nel 2026. L’AD di Stellantis ha invece voluto anticipare l’addio alla società e a sorpresa ieri ha comunicato le sue dimissioni al termine di un consiglio di amministrazione. Dimissioni accettate.

I poteri del manager saranno assunti da un comitato interno guidato dal presidente di Stellantis, John Elkann. Il processo per la nomina di un nuovo ceo permanente è già in corso gestito da un comitato speciale del consiglio e si concluderà entro la prima metà del 2025.

Come riporta Ansa, dopo un prolungamento dell’asta di pre-apertura Stellantis scivola Stellantis in Piazza Affari. All’indomani delle dimissioni con effetto immediato dell’amministratore delegato Carlos Tavares il titolo perde il 7% a 11,65 euro.

Dopo le dimissioni il Senior independent director di Stellantis, Henri de Castries, ha commentato: “Il successo di Stellantis sin dalla sua creazione si è basato su un perfetto allineamento tra gli azionisti di riferimento, il Consiglio e il CEO. Tuttavia, nelle ultime settimane sono emerse vedute differenti che hanno portato il Consiglio e il CEO alla decisione di oggi.”

Il presidente John Elkann ha dichiarato: “Siamo grati a Carlos per il suo impegno costante in questi anni e per il ruolo che ha svolto nella creazione di Stellantis, in aggiunta ai precedenti rilanci di PSA e di Opel, dando avvio al nostro percorso per diventare un leader globale nel settore. Intendo mettermi subito al lavoro con il nostro nuovo Comitato Esecutivo ad interim, con il supporto di tutti i nostri colleghi di Stellantis, mentre completiamo il processo di nomina del nuovo CEO. Insieme garantiremo la puntuale attuazione della strategia della Società nell’interesse di lungo termine di Stellantis e di tutti i suoi stakeholders.”

Si muove anche la politica, FdI, il Pd ma anche Avs e Azione di Carlo Calenda chiedono a John Elkann di riferire in Parlamento sul futuro di Stellantis.

