Lav in piazza a Torino per difendere i piccioni: previsti metodi crudeli per il contenimento

TORINO – La Lav, Lega Anti Vivisezione, scende in piazza a Torino per protestare contro il piano di contenimento dei colombi.

Il piano prevede che nella città di Torino i piccioni vengano catturati per mezzo di gabbie trappola e successivamente uccisi per traslocazione cervicale o altri metodi eutanasici. “In campagna – denuncia la LAV – potranno addirittura essere impallinati”.

“E’ sconcertante – continua il comunicato – che il Consiglio Metropolitano di Torino, in particolare la dirigente Elena Di Bella ed il dipartimento di tutela della fauna, vogliano adottare metodi tanto violenti e crudeli e non siano in grado di adottare soluzioni alternative efficaci ed etiche per evitare il sovrannumero dei colombi ed il loro massacro”.

Per questo la LAV sarà in piazza Castello a Torino sabato 7 novembre dalle 15 alle 18.

